Мошенники выманили у своей 76-летней жертвы 100 000 евро

По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), жертвой мошенников стал 76-летний житель Цесиса, лишившийся 100 000 евро.

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Как отмечают в полиции, мужчине неоднократно звонили незнакомцы и предлагали вернуть деньги, которые он потерял на финансовых платформах. Пенсионер сообщил полиции, что в течение последних лет вкладывал крупные суммы в некую платформу, однако обратно ничего не получил, поэтому охотно согласился принять помощь мошенников.

Преступники, получив необходимую информацию, похитили с его банковского счета большую сумму.

В ВРУП пояснили, что этот же пенсионер осенью 2020 года доверился другим мошенникам, пообещавшим быструю прибыль, и добровольно перевел на счет преступников крупную сумму. Однако полиции в результате серьезной работы смогли вернуть потерпевшему 20 000 евро. Всего же в течение последнего времени мужчина потерял 100 000 евро.