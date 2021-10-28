Мошенники выманили у своих "возлюбленных" 7000 евро

Государственная полиция зарегистрировала два случая, когда мошенники, выдавая себя за иностранных военных, желающих жениться, выманили у двух женщин примерно 7000 евро.

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26 октября Саулкрастский участок полиции получил заявления от женщины 1955 г.р., которая сообщила, что с ее счета пропали деньги. В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая познакомилась с пока еще неустановленным мужчиной, который представился офицером итальянской армии. Пара познакомилась на платформе "Tinder". Спустя нескольких месяцев переписки, мошенник попросил о финансовой помощи. Деньги требовались на то, чтобы выбраться с военной базы в Сирии. Переписка велась на английском языке, никаких подозрений у влюбленной женщины не возникло. Она сделала несколько переводов на общую сумму 3940 евро. После того как кавалер получил деньги, он исчез.

В свою очередь, в Саласпилсский участок поступило заявление от женщины 1976 г.р., которая примерно полгода вела переписку в сети "Facebook". Мужчина представился врачом, который служит в составе армии США в Сирии. Он сообщил, что невеста должна попросить представительство ООН, чтобы его отпустили и позволили ехать домой. После нескольких писем якобы представители ООН запросили 4000 за освобождение мужчины от военной службы. Так как у женщины не было своих денег, она заняла их у знакомых, а также оформила быстрый кредит. В общей сложности мошенник выманил 3000 евро, а потом пропал.

Полиция отмечает, что подобные заявления поступают периодически и призывает сохранять бдительность при знакомстве в интернете. Также не стоит раскрывать незнакомцам данные своих платежных карт.