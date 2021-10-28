Мошенники выманили у своих "возлюбленных" 7000 евро
Foto: Shutterstock

Государственная полиция зарегистрировала два случая, когда мошенники, выдавая себя за иностранных военных, желающих жениться, выманили у двух женщин примерно 7000 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

26 октября Саулкрастский участок полиции получил заявления от женщины 1955 г.р., которая сообщила, что с ее счета пропали деньги. В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая познакомилась с пока еще неустановленным мужчиной, который представился офицером итальянской армии. Пара познакомилась на платформе "Tinder". Спустя нескольких месяцев переписки, мошенник попросил о финансовой помощи. Деньги требовались на то, чтобы выбраться с военной базы в Сирии. Переписка велась на английском языке, никаких подозрений у влюбленной женщины не возникло. Она сделала несколько переводов на общую сумму 3940 евро. После того как кавалер получил деньги, он исчез.

В свою очередь, в Саласпилсский участок поступило заявление от женщины 1976 г.р., которая примерно полгода вела переписку в сети "Facebook". Мужчина представился врачом, который служит в составе армии США в Сирии. Он сообщил, что невеста должна попросить представительство ООН, чтобы его отпустили и позволили ехать домой. После нескольких писем якобы представители ООН запросили 4000 за освобождение мужчины от военной службы. Так как у женщины не было своих денег, она заняла их у знакомых, а также оформила быстрый кредит. В общей сложности мошенник выманил 3000 евро, а потом пропал.

Полиция отмечает, что подобные заявления поступают периодически и призывает сохранять бдительность при знакомстве в интернете. Также не стоит раскрывать незнакомцам данные своих платежных карт.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту