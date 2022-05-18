Мошенники выманили у жителей Курземе более 26 000 евро с помощью поддельной страницы банка Luminor

Мошенники выманили у жителей Курземе более 26 000 евро с помощью поддельной страницы интернет-банкинга Luminor, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.

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По имеющейся у полиции информации, потерпевшие искали в интернет-браузере Google ссылку для доступа к своему интернет-банку и открывали рекламу, которая вела на фальшивую страницу интернет-банка. Там потерпевшие вводили свои пароли и PIN-коды, предоставляя мошенникам доступ к своим личным данным.

Таким образом, мошенники в мае выманили у жителей Вентспилса, Вентспилсского края, Лиепаи и Броцени около 26 500 евро.

Так, 13 мая в Вентспилсский участок поступили сразу три заявления о мошенничестве и попытке мошенничества. В двух случаях у потерпевших выманили суммарно 9800 евро, в еще одном случае потерпевшему удалось вернуть 4900 евро благодаря своевременному звонку в банк.

Три заявления поступили в Салдусский участок полиции. В одном случае потерпевшему удолось сохранить свои сбережения благодаря звонку в банк, в двух других случаях мошенники выманили у потерпевших деньги на общую сумму 9800 евро.

В Лиепайский участок полиции поступили два заявления о краже денег на общую сумму 6900 евро. Полиция возбудила уголовные дела.