Муйжниеце судится с депутатом Папуле об оскорблении чести и достоинства

19 августа Пардаугавский суд Риги рассмотрит иск министра образования и науки Аниты Муйжниеце к депутату Сейма Эвии Папуле об оскорблении чести и достоинства. Дело было возбуждено в начале этого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила советник министра Илзе Крукле, дальше общедоступной информации Муйжниеце это дело комментировать не будет.

Портал jauns.lv сообщает, что, вероятно, до суда дошел инцидент, произошедший в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в октябре прошлого года, когда депутаты обсуждали дистанционное обучение в условиях пандемии Covid-19.

Муйжниеце, которая в то время была депутатом, сказала: "Я понимаю логику, при которой этого влияния может не быть. Я также хочу думать, что влияния не будет на государственный бюджет, потому что это взаимное перераспределение нагрузки и тому подобное".

Папуле в ответ на это заявила: "Тупица, ты ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузки".

Муйжниеце стала министром образования и науки в июне этого года.