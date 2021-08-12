Муйжниеце судится с депутатом Папуле об оскорблении чести и достоинства

19 августа Пардаугавский суд Риги рассмотрит иск министра образования и науки Аниты Муйжниеце к депутату Сейма Эвии Папуле об оскорблении чести и достоинства. Дело было возбуждено в начале этого года.
Как сообщила советник министра Илзе Крукле, дальше общедоступной информации Муйжниеце это дело комментировать не будет.
Портал jauns.lv сообщает, что, вероятно, до суда дошел инцидент, произошедший в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в октябре прошлого года, когда депутаты обсуждали дистанционное обучение в условиях пандемии Covid-19.
Муйжниеце, которая в то время была депутатом, сказала: "Я понимаю логику, при которой этого влияния может не быть. Я также хочу думать, что влияния не будет на государственный бюджет, потому что это взаимное перераспределение нагрузки и тому подобное".
Папуле в ответ на это заявила: "Тупица, ты ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузки".
Муйжниеце стала министром образования и науки в июне этого года.