Муйжниеце судится с депутатом Папуле об оскорблении чести и достоинства
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19 августа Пардаугавский суд Риги рассмотрит иск министра образования и науки Аниты Муйжниеце к депутату Сейма Эвии Папуле об оскорблении чести и достоинства. Дело было возбуждено в начале этого года.

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Как сообщила советник министра Илзе Крукле, дальше общедоступной информации Муйжниеце это дело комментировать не будет.

Портал jauns.lv сообщает, что, вероятно, до суда дошел инцидент, произошедший в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в октябре прошлого года, когда депутаты обсуждали дистанционное обучение в условиях пандемии Covid-19.

Муйжниеце, которая в то время была депутатом, сказала: "Я понимаю логику, при которой этого влияния может не быть. Я также хочу думать, что влияния не будет на государственный бюджет, потому что это взаимное перераспределение нагрузки и тому подобное".

Папуле в ответ на это заявила: "Тупица, ты ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузки".

Муйжниеце стала министром образования и науки в июне этого года.

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