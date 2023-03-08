Мужчина, нарушив запрет полиции, явился к дому бывшей подруги и поджег ее автомобили
Foto: stock.xchng

В волости Смардес Тукумского края 5 марта произошло ЧП: мужчина 1977 г.р., неоднократно нарушив решения суда о временной защите от насилия, явился по адресу, где проживает его бывшая подруга, облив горючей смесью и поджег два принадлежащих ей автомобиля — Chevrolet и Ford Fiesta. Кроме того, он сжег Volvo, на которой приехал на место происшествия. После этого поджигатель скрылся в лесном массиве.

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Полиция оперативно приступила к поискам подозреваемого. В поисках были задействованы также дополнительные силы: спецназ полиции, полицейский кинолог с собакой, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с дроном, а также работники Тукумской муниципальной полиции.

Поджигателя удалось задержать на следующий день, а 7 марта суд дал санкцию на его арест. В полиции сообщили, что мужчина нарушил решение суда о временной защите от насилия, приблизившись к своей бывшей девушке, и по этому нарушению в начале этого года уже был начат уголовный процесс.

Следствие по делу продолжается.

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