Мужчина по неосторожности выстрелил себе в голову: пострадавший скончался
Foto: Policija

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 20 февраля в Лудзенский участок поступила информация о том, что в волости Лидумниеку (край Циблас) найдено тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

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Полиция начала уголовный процесс и установила, что, возможно, произошел несчастный случай. Есть основания полагать, что мужчина неосторожно обращался с огнестрельным оружием, нарушая правила, в результате чего произвел выстрел себе в голову. От полученного ранения он скончался.

В ЛРУП также подчеркнули, что нет оснований утверждать, что произошло самоубийство.

На месте происшествия изъята зарегистрированная винтовка с глушителем. По делу начат уголовный процесс.

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