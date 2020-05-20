Мужчина подозревается в сексуальных связях с 14-летней школьницей

Кулдигский участок полиции завершил расследование и передал в прокуратуру материалы дела со действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования поозреваемого.

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в мае прошлого года в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что 14-летняя девочка состоит в интимной связи с 25-летним мужчиной. В ходе следствия было установлено, что школьница несколько месяцев встречалась с возлюбленным, а затем добровольно вступила с ним в половую связь.

Госполиция напоминает: даже если подросток добровольно соглашается вступить в интимную связь со взрослым человеком, согласно Уголовному закону это является преступлением, за которое предусмотрено строгое наказание. Известно, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на время следствия к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Согласно УЗ Латвии, за это преступление полагается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф, а также последующий пробационный надзор до 5 лет.