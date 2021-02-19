Мужчина поджег квартиру, чтобы не сдаваться полиции

В четверг в Акнисте некий мужчина отказался подчиниться полиции и вызвал пожар в квартире, сообщает LETA.

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Работники Екабпилсского участка полиции собирались выполнить решение, вынесенное в связи уже идущими уголовными процессами. Для этого им нужно было войти в квартиру на улице Аугшсемес в Акнисте. Но мужчина 1959 года не подчинился требованиям полиции и поджег комнату, в которой находился.

Полиция вызвала пожарных и Службу неотложных медицинской помощи. К моменту прибытия пожарных горела дверь и три квадратных метра пола. Поджигатель пострадал и был доставлен в больницу.

Начат уголовный процесс.