Мужчина получил условный срок за оправдание и прославление вторжения России в Украину

Видземский районный суд в Цесисе приговорил мужчину к условному тюремному наказанию за прославление и оправдание вторжения России в Украину, говорится в публично доступном приговоре суда.

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Мужчина по имени Евгений обвиняется по двум статьям Уголовного закона — в публичном прославлении и оправдании преступлений против человечности, против мира и военных преступлений, а также в действиях, направленных на возбуждение национальной розни.

Подсудимый, изъясняясь на латышском языке с ошибками, разместил на "nra.lv" много негативных комментариев, используя также бранные словам на русском языке.

Например, вечером 21 февраля он написал: "Смерть бандерлогам!" к статье о гибели двух солдат украинской армии на востоке Украины.

Мужчина также неоднократно желал смерти "нацистско-фашистской киевской хунте", писал, что Крым — это Россия, а Донбасс — не Украина, называл защитников Украины "укронацистами".

Например, к статье о количестве погибших в первый день российского вторжения мужчина добавил комментарий "Смерть нацистской киевской хунте!"

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на шесть месяцев условно, установив шестимесячный испытательный срок. О таком наказании он договорился с прокуратурой.