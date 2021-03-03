Мужчина получил условный срок за враждебный комментарий о представителе секс-меньшинств

Суд Земгальского района (Айзкраукле) приговорил к условному наказанию мужчину, который разместил в интернете враждебный комментарий в адрес гомосексуала.

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Согласно официальной информации, мужчина осужден по статье о разжигании социальной розни, если это связано с угрозой. Согласно Уголовному закону Латвии, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет, либо принудительных работ, либо денежного штрафа.

Суд утвердил соглашение о признании вины обвиняемого и наказании. В итоге, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Как следует из материалов дела, 2 апреля 2020 года обвиняемый опубликовал в комментариях к публикации о планах гомосексуального мужчины создать семью с любимым мужчиной запись: "Два з****ца — застрелить!" Рядом он также разместил эмодзи с изображением оружия.

"Следовательно, обвиняемый через социальную сеть распространили публичный призыв, содержащий словесную агрессию, с целью разжигания ненависти и розни по отношению к социальной группе — гомосексуалистам, и эти действия были связаны с насилием и угрозами", — указано в приговоре.