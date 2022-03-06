Мужчина пробрался в дом через балкон: его задержали прямо в квартире
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

2 марта сотрудники Тукумского участка Земгальского регионального управления полиции получили информацию о том, что в одну из квартир на втором этаже пробрался незнакомец. Полиция незамедлительно прибыла по указанному адресу и задержала мужчину— он был пьян.

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Вечером 2 марта жители ул. Смилшу в Тукумсе заметили, как в соседскую квартиру на втором этаже пробрался мужчина: он разбил окно и оказался в помещении. Бдительные граждане незамедлительно сообщили о ЧП в полицию.

Поскольку хулиган не собирался идти на сотрудничество с правоохранительными органами и не подчинялся законным требованиям полиции, на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. С их помощью полиции удалось пробраться в эту же квартиру через балкон.

Мужчина заявил, что вернулся в квартиру за своим телевизором, а также оказала сопротивление полиции, поэтому его пришлось задержать. При проверке в организме 21-летнего задержанного констатировали 2,52 промилле алкоголя.

Вскоре в полицию обратилась женщина, проживающая по адресу, где застали незнакомца. Она рассказала, что они расстались, она поменяла замки в дверях, поскольку опасалась за собственную безопасность.

По делу начат уголовный процесс. Полиция выразила благодарность неравнодушным соседям за их своевременное обращение в органы правопорядка.

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