Мужчина решил украсть женский ретро-велосипед. Зачем?

Необычную кражу на днях предотвратили полицейские в Елгаве. На рассвете к торговому центру Pilsētas pasāža пришел 62-летний мужчина, чтобы украсть велосипед, сообщает передача Degpunktā.

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Неприметно одетый мужчина подошел к припаркованным велосипедам, вытащил плоскогубцы и попытался перекусить ими трос. Он даже не подозревал, что за его действиями зорко следят камеры видеонаблюдения.

Когда на место происшествия подоспела полиция, мужчина не оказывал сопротивления. Он честно указал на двухколесный, который хотел украсть. Выбор пал на женский ретро-велосипед. Свой необычный выбор нарушитель объяснил так: долгие годы его мучают боли в ногах, поэтому он специально искал велосипед с заниженной рамой, чтобы было легче садиться.

О случившемся проинформирован владелец велосипеда. Мужчину доставили в изолятор, против него начато делопроизводство по факту попытки совершения кражи.