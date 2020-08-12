Мужчина угнал BMW, принял наркотики и попал в ДТП

Мужчина 1989 года рождения украл автомобиль BMW, а на следующий день попал на нем в ДТП и таким образом попался полиции. Его поведение свидетельствовало о том, что он находился под воздействием наркотических или других одурманивающих веществ, сообщили в Госполиции.

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1 августа Рижский Курземский участок полиции получил заявление о краже автомобиля BMW 316 1992 года выпуска со двора дома на улице Лемешу.

На следующий день, 2 августа, объявленная в розыск машина попала в ДТП на круговом перекрестке на улице Буллю. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место полицейские проверили личность водителя. Как оказалось, у него нет водительских прав, а поведение говорило о том, что он, вероятно, принимал наркотики — экспертизе предстоит это подтвердить.

Задержанный признался в угоне. Как оказалось, в чужой автомобиль он влез через багажник и завел машину в обход механизма зажигания.

Задержанный арестован. В автомобиле вместе с угонщиком находился еще один человек, мужчина 1988 года рождения. В уголовном процессе он признан подозреваемым, его связь с кражей проверяется.

Начат уголовный процесс по третьей части статьи 175 — за кражу транспортного средства. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией или без конфискации имущества. Если экспертиза докажет, что мужчина принимал наркотики, то добавится еще обвинение по первой части статьи 262 — за вождение без прав и под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсичных или других одурманивающих веществ.