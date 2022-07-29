Мужчина угостил дочку подруги алкоголем, а затем изнасиловал
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Прокуратура передала в Земгальский районный суд материалы дела об изнасиловании 16-летней девушки.

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Согласно материалам дела, осенью 2019 года девочка приехала в квартиру, где находился друг ее матери. Осознавая, что девочка еще не достигла совершеннолетия, он угостил ее алкогольным коктейлем.

Когда жертва находилась в беспомощном состоянии, мужчина, используя силу и не принимая во внимание сопротивление, совершил с ней половой акт.

Своими действиями он нанес несовершеннолетней физические страдания, а также нанес тяжелейшую психологическую травму. Свою вину в содеянном обвиняемый не признал.

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