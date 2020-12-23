Мужчина вломился в частный дом и избил двух человек: полиция ведет его поиски (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Valsts policija

Олайнский участок Рижского регионального управления полиции (РРУП) разыскивает Александра Николаева, который подозревается в том, что на прошлой неделе вломился в частный дом и нанес телесные повреждения двум потерпевшим.

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Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции, нападение произошло 15 декабря, около 15.00, в Олайнском крае. Жертвами нападавшего стали пожилая женщина и мужчина. Известно, что Николаев является соседом пострадавших.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам 67085938 или 110.

Полиция предупреждает: если Вы заметили этого человека, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь задержать самостоятельно, а сразу же сообщайте в полицию.

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