Мужчина выследил бывшую подругу возле кладбища, похитил и угрожал расправой

Прокурор Огрской прокуратуры передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в том, что он похитил бывшую подругу, а затем угрожал ей физической расправой и убийством.

Как следует из материалов дела, на момент совершения преступления пара не жила вместе уже три года, но у них был общий ребенок. Мужчина продолжал преследовать женщину, угрожал ей, вмешивался в ее личную жизнь. В ноябре 2018 года он пообещал ее убить. Поскольку ранее обвиняемый применял по отношению к потерпевшей физическую силу, она восприняла эти угрозы всерьез.

В ноябре 2019 года обвиняемый выследил бывшую спутницу жизни возле кладбища под Огре, силой запихнул в машину и привез к себе домой, где снова угрожал убийством. Вечером нападавшего задержала Госполиция, поскольку о похищении узнали родственники.

Также мужчине инкриминируется приобретение и хранение боеприпасов.