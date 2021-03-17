Мужчина забил до смерти приятеля и закопал труп
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В августе 2020 года в Вентспилсский участок Курземского регионального управления Государственной полиции был доставлен мужчина для дачи объяснений в связи с тем, что он на улице Саулес повредил окна. Мужчина дал показания, а также во время разговора признался, что в июне 2020 года убил своего приятеля и готов показать место, где закопал труп.

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По данному факту полиция возбудила уголовный процесс. Стражи порядка отправились на указанное место, где действительно был обнаружен труп мужчины. В ходе расследования выяснилось, что в июне 2020 года в Вентспилсе во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз нанес своему обидчику удары, после чего оставил его лежать на земле. Через время он вернулся и понял, что приятель скончался. Понимая, что он совершил убийство, мужчина рассказал о случившемся своему знакомому и они договорились ничего не рассказывать полиции, а труп закопать, что на следующий день и было сделано. Труп закопали недалеко от того места, где вспыхнул конфликт.

В ходе досудебного разбирательства была установлена личность погибшего. Это лицо без определенного места жительства, причем с остальными мужчина контактов не поддерживал, поэтому никто не сообщил о пропаже человека.

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, был судим и отбывал наказание. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест. В свою очередь, второй мужчина, который помогал закапывать труп признан подозреваемым.

Расследование завершено и дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. За умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших по невнимательности смерть, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 15 лет.

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