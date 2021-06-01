Мужчина заколол женщину в ходе совместной пьянки
Foto: DELFI

На прошлой неделе в Айзкраукле задержан ранее судимый мужчина, нанесший женщине смертельное ранение, сообщает LETA.

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23 мая в Службу неотложной медицинской помощи поступила информация о женщине с колотой раной ноги. Медиков вызвал мужчина, который вместе с ней выпивал. О случившемся была проинформирована и полиция, но к тому времени, как она приехала, женщина 1967 года рождения скончалась.

Полиция начала уголовный процесс и 24 мая задержала подозреваемого, ранее судимого мужчину 1979 года рождения. 26 мая он был арестован.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 125 — нанесение тяжких телесных повреждений, которые из-за невнимательности виновного стали причиной смерти. За это обвиняемому грозит тюремный срок от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без, с пробационным периодом до трех лет или без него.

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