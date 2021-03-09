Мужчину обвиняют в сексуальном использовании падчериц и изнасиловании "голосовавшей" на дороге женщины
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Прокуратура передала в Видземский районный суд материалы дела, согласно которому мужчина обвиняется в сексуальном использовании несовершеннолетних падчериц и изнасиловании "голосовавшей" на дороге женщины.

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Мужчину обвиняют по пяти статьям Уголовного закона - совращение, изнасилование, сексуальное насилие, жестокость и насилие по отношению к несовершеннолетнему лицу, а также угрозы совершить убийство и причинить тяжкие телесные повреждения.

За упомянутые преступные деяния мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком до 20 лет.

Согласно обвинению, в период с 2005 по 2013 год обвиняемый, проживая вместе с несовершеннолетней дочерью своей подруги против воли девушки вступал с ней в половую связь. Действия насильника оставили серьезный психологический след и сказались на психическом здоровье девушки. Те же действия в период с 2005 по 2006 год обвиняемый проделывал и со второй несовершеннолетней дочерью своей подруги.

Также следователи установили, что в марте 2007 года мужчина остановился рядом с некой женщиной, "голосовавшей" на дороге. Используя силу и угрозы, он изнасиловал женщину.

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