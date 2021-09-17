Мужчину оштрафовали на 140 евро за необоснованный вызов полиции

В четверг в Добельском крае мужчина получил штраф в размере 140 евро за необоснованный вызов полиции, сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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Инцидент произошел в волости Ауру. Мужчина попросил соседа, чтобы тот вызвал полицию. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, они констатировали, что мужчина находится в своем доме и присутствие полиции ему не требуется.

В свою очередь, в волости Слампес, Тукумский край некий мужчина также необоснованно вызвал полицейских, утверждая, что в его доме выбиты окна. В этом случае также начат административный процесс.