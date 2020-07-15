Мужчину, ударившего полицейского ногой в лицо, ждет до трех лет тюрьмы

В ноябре прошлого года несколько человек заблокировали с помощью своей машины дорогу полицейскому автомобилю, требуя освободить задержанного. При задержании они вели себя агрессивно. Вентспилсский участок управления Госполиции Курземского региона закончил расследование и передал в суд дело о сопротивлении представителям власти.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

23 ноября 2019 года около 00:50 полицейский патруль, патрулируя населенный пункт Варве, заметил трех человек. Один из них показывал неприличные жесты и ругался. Документы он предъявить отказался, после чего полицейские задержали его, чтобы отвезти в участок.

Другой человек из его компании позвонил знакомым, которые на своей машине перегородили дорогу и не давали полицейским ехать. На требования попустить они кричали "пусть наезжают", "они все равно не могут на нас наехать и ничего нам сделать" и "я не отойду в сторону". При задержании они оказали сопротивление, один из них несколько раз ногой ударил полицейских в грудь и в лицо. В итоге полиция задержала еще двоих и доставила в участок всех вместе.

Оба задержанных были пьяны — 1,17 и 1,68 промилле. До суда к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом.

Был начат уголовный процесс о сопротивлении представителям власти группой лиц с применением насилия. За это можно получить до трех лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.