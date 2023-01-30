Мужчину возле магазина избили трое: нападавших арестовали
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Госполиция задержала и арестовала трех человек, которые напали на мужчину возле магазина в Елгаве.

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Вечером в субботу Госполиция получила информацию, что на улицу Католю случился конфликт, в результате которого мужчина получил телесные повреждения. Прибыв на место, сотрудники Госполиции застал там муниципальных полцейских, которые рассказали о произошедшем.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, а трех мужчин по подозрению в нанесению телесных повреждений задержали в тот же день.

Начат уголовный процесс по факту хулиганства, связанного с нанесением телесных повреждений. За это можно получить до пяти лет лишения свобода, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как возле магазина лежит мужчина, а трое других мужчин ругаются с еще одним. Один из тройки пинал лежащего, в том числе три раза по голове. На видео также видно, что возле входа стояли и другие люди, но никто не вмешался.

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