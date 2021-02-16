МВД не даст полицейских и пограничников в обиду: за их оскорбление можно будет получить срок

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к Уголовному закону (УЗ), цель которых защитить честь и достоинство представителей власти.

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Законопроектом предусмотрено дополнить Уголовный закон новой статьей — 271.1 "Оскорбление чести и достоинства представителя власти", которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства представителей власти, которые находятся при исполнении своих служебных обязанностей в сфере обеспечения порядка, безопасности и охраны границ.

По словам парламентского секретаря МВД Сигне Боле, цель законопроекта — позаботиться о полицейских и пограничниках, чтобы защитить их в то время, когда они исполняют свои служебные обязанности, а также для мотивации и привлечения новых сотрудников в службы внутренних дел, для которых также важно, чтобы государство о них заботилось.

"В свою очередь, общество также должно знать, что за вседозволенность грозит ответственность", — подчеркнула Боле.

В МВД отметили, что в последнее время и полицейские, и пограничники, исполняя свои обязанности в связи с контролем ограничений, связанных с Covid-19, все чаще сталкиваются с неуважительным и вызывающим отношением. Например, их оскорбляют грубыми и нецензурными словами, угрожают заразить корнавирусом. Явные выпады против представителей власти были отмечены и на массовых акциях движения против антиковидных ограничений.

Подобные действия угрожают нормальной деятельности представителей власти ЛР. Оскорбляя честь и достоинство представителя власти, нарушитель, в первую очередь, обращается к государственной администрации в лице этого должностного лица. По мнению Министерства внутренних дел, такая ситуация недопустима.

В законопроекте отмечается, что за подобные противоправные действия необходимо ужесточить наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года. Также в качестве мер предлагаются кратковременное лишение свободы (арест), принудительные работы или денежный штраф.

При этом в МВД особо подчеркнули, что подготовленные предложения не ограничивают свободу граждан выражать свое мнение и критику.