МВД работает над "приложением для Covid-19", которое бы контролировало соблюдение самоизоляции

Министерство внутренних дел (МВД) продолжает вести активную работу над внедрением предусмотренного для смарт-устройств "цифрового инструмента", с помощью которого государство могло бы контролировать, соблюдают ли жители требование о нахождении в самоизоляции и карантине, сообщает агентство LETA.

Еще 17 марта, до того, как в связи с чрезвычайной ситуацией правительство ввело более строгие запреты и ограничения, министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) сообщил агентству LETA, что он берет на себя инициативу по внедрению "приложения для Covid-19", которое могло бы помочь проконтролировать — действительно ли люди, которым это необходимо, соблюдают правило 14-дневной самоизоляции.

На этой неделе, 1 апреля, министр в рамках передачи LTV "Прямая речь" ("Tieša runa") признал, что МИД и Служба государственной безопасности сотрудничают с зарубежными производителями соответствующего цифрового инструмента. Он обратил внимание на то, что внедрение этого инструмента "не из быстрых процессов, которые занимают два-три дня".

Советница министра Беата Йоните рассказала агентству LETA, что на данный момент министр не может раскрыть более конкретные детали о предусмотренном цифровом инструменте, однако работа над его внедрением продолжается. Упомянутая Гиргенсом Служба госбезопасности на данный момент не предоставила агентству комментариев.

Как сообщалось ранее, с 13 марта по 14 апреля в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Кодекс об административных правонарушениях за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленной правительством чрезвычайной ситуации, предусматривает штраф до 350 евро. Планируется, что вскоре размер штрафов будет увеличен.

По запросу Центра профилактики и контроля заболеваний Госполиция может потребовать у коммерсантов, которые предоставляют услуги электронной связи, предоставить информацию о телефонном номере конкретного лица и местонахождении абонента, если ему присвоен статус инфицированного или контактного лица.

Такой же порядок о местонахождении мобильного телефона существовал и до кризиса, вызванного Covid-19, когда полиции, к примеру, требовалось найти пропавших в лесу людей или провести расследование.

Полученные данные передаются Центру профилактики и контроля заболеваний, чтобы провести эпидемиологическое расследование и удостовериться в правдивости предоставленной человеком информации о его перемещениях.