МВД: во время пандемии бывали случаи, когда полицейским плевали в лицо

Парламентский секретарь МВД Сигне Боле на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заявила, что во время пандемии в Латвии были случаи, когда люди плевали сотрудникам полиции в лицо.

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Согласно официальной информации, Covid-19 передается через слюну и выделения из носа инфицированного человека. Это означает, что вирус распространяется крошечными каплями, которые появляются, когда вы говорите, чихаете или кашляете.

Боле рассказала, что с момента объявления в Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) — 9 ноября — за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности было составлено 3 484 административных протокола.

Из них: 170 процессов начаты за несоблюдение правил самоизоляции, 869 — за неиспользование масок, закрывающих нос и рот, 1 120 за незаполненные анкеты Covidpass.lv, 1 100 — за участие в частных мероприятиях или собраниях, 28 — за участие в запрещенных пикетах и публичных мероприятиях и др.

Представитель МВД сообщила, что в целом Госполиция справляется со своими обязанностями и в силах контролировать ограничения, однако каждый случай рассматривается индивидуально и никого специально не наказывают.