МВД: во время пандемии бывали случаи, когда полицейским плевали в лицо
Foto: AP/Scanpix

Парламентский секретарь МВД Сигне Боле на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заявила, что во время пандемии в Латвии были случаи, когда люди плевали сотрудникам полиции в лицо.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно официальной информации, Covid-19 передается через слюну и выделения из носа инфицированного человека. Это означает, что вирус распространяется крошечными каплями, которые появляются, когда вы говорите, чихаете или кашляете.

Боле рассказала, что с момента объявления в Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) — 9 ноября — за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности было составлено 3 484 административных протокола.

Из них: 170 процессов начаты за несоблюдение правил самоизоляции, 869 — за неиспользование масок, закрывающих нос и рот, 1 120 за незаполненные анкеты Covidpass.lv, 1 100 — за участие в частных мероприятиях или собраниях, 28 — за участие в запрещенных пикетах и публичных мероприятиях и др.

Представитель МВД сообщила, что в целом Госполиция справляется со своими обязанностями и в силах контролировать ограничения, однако каждый случай рассматривается индивидуально и никого специально не наказывают.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек