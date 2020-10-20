Мюнхен: в больнице провели полицейскую операцию из-за агрессивного латвийца
Foto: AFP/Scanpix

В одной из больниц Мюнхена на прошлой неделе прошла полицейская операция: пациент-латвиец проявил агрессию по отношению к персоналу и устроил дебош. Чтобы обезопасить себя, медсестры заперли мужчину и вызвали полицию.

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Как отмечает новостной портал Hallo Muenchen, 35-летний латвиец без определенного места жительства был госпитализирован в больницу в районе Харлахинг 16 октября. После оказания ему первой медицинской помощи он внезапно стал проявлять агрессию по отношению к медперсоналу.

Из соображений безопасности медсестры заперли дебошира в процедурном кабинете и вызвали полицию. Находясь в помещении, пациент поджег зажигалкой бумажные полотенца.

В субботу в главном управлении полиции Мюнхена был выдан ордер на арест латвийца за попытку поджога. Как оказалось, пожар причинил клинике ущерб в размере нескольких сотен евро.

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rus.DELFI.lv

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