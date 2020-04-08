На Адажском военном полигоне во время стрельб начался пожар: загорелось 17 гектаров

На Адажском военном полигоне возник пожар площадью 17 гектаров, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Каспар Галкин.

Пожар начался во время стрельб. В настоящее время он локализован, но местами еще есть задымление.

В тушении пожара участвовали Национальные вооруженные силы, Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная служба леса.

Как сообщалось, обширный пожар на полигоне в Адажи произошел и 10 июня 2018 года. Тогда выгорело 770 гектаров.

Также пожар во время стрельб на полигоне произошел в 2013 году.