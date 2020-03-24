На арендованном Литвой пароме — шокирующая картина: безработные представляют серьезный вызов

Жители Литвы, из-за коронавируса лишившиеся работы за границей, массово возвращаются на родину. В их числе были и лишившиеся социальных гарантий, поскольку с ними расторгли договоры. "Все это становится и в будущем станет серьезным вызовом как для системы социальной защиты, так и для муниципалитетов. Самое печальное — это то, что мы даже не знаем, какого масштаба эта проблема и какой она будет", — сказал Delfi президент Литовской ассоциации муниципалитетов мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Цинично, но это стремление, которое есть в программах всех политических партий — вернуть уехавших за границу литовцев — в наши дни исполняется с лихвой. В последние дни в социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксировано поведение литовцев, возвращающихся в Литву на пароме из Германии. С виду нетрезвые молодые люди ведут себя нагло — плюют на ладонь и бросают это в море, обсуждают коронавирус, сдабривая комментарии матом. В комментариях в социальных сетях люди возмущаются, пишут, что эти люди станут иждивенцами налогоплательщиков.

Журналист Delfi интересовался, сколько соотечественников, лишившихся работы, вернулись в Литву. Выяснилось, что ни у одного учреждения такой статистики нет. Только у Соцмина есть информация о тех жителях Литвы, которые устроились на работу за границей через агентства по трудоустройству и то за 2019 год. По данным, в 2019 году за границей устроились работать 3700 человек, в основном в Германии, Норвегии, Дании, Великобритании. Однако Соцмин не знает, сколько из них лишились работы, вернулись или в ближайшее время вернутся из-за границы. Такую информацию никто не фиксирует.

С порталом Delfi связался работающий в Германии строителем Юстинас, он рассказал, почему некоторые соотечественники решили вернуться на родину. "Ситуация такова: работник работает в литовской компании, его отправляют в командировку за границу. Сейчас у многих работников появились признаки болезни, в основном — простуды. Мы платим налоги в Литве, у нас есть страховка, европейские медицинские карты, но зарубежные учреждения их не обслуживают. Они говорят, что у них много своих пациентов, велят сидеть дома. В соответствии с действующим порядком, медучреждение должно выдать справку. Но они не дают — или работаешь больной и заражаешь других, или едешь в Литву и там оформляешь больничный", — рассказал Юстинас.

Мужчина сказал, что только с ним работают таких 7 человек. Он сказал, что литовские врачи в таких случаях могли бы выдавать больничный по телефону, как это делают в Литве. Сколько таких людей работает в командировках за границей? По данным "Содры" с 1 января по 13 марта были данные о 24 000 удостоверений A1 типа, подтверждающих, что работающие за границей получают соцгарантии в Литве. Еще хуже положение с теми, кто заключил договор с зарубежной компанией за границей. Такие люди застрахованы в той стране, где они живут и работают.

"В Литве такие люди не получат никаких выплат, а первую медпомощь им оказывают по Европейской карте медстрахования", — сказано в комментарии Соцмина. В незавидном положении оказался другой собеседник Delfi. Он вернулся в Литву и находится в самоизоляции. "Нас 20 человек работало в Германии, на заводе Audi. Завод не работает. Другим предложили работу на складах с продуктами, но мы впятером решили ехать в Литву. Зарплата у нас была минимальная, как в Литве (607 евро "на бумаге"), остальные — командировочные", — сказал собеседник. Ему повезло, он был на своем авто, на нем он и вернулся в Литву. Работодатель не позаботился об их возвращении.

"Трое суток мы провели на немецко-польской границе, потом на пароме вернулись в Литву", — сказал он. Он сказал, что не знает, что делать дальше. "Выход один — Служба занятости, тогда хотя бы социальные гарантии будут. Потом не знаю, что будет, сейчас я в самоизоляции две недели", — сказал Арнольдас.