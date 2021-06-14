На автобусной остановке в центре Лиепаи убит мужчина (ОБНОВЛЕНО)

По информации "Курземес вардс", в ночь на 11 июня в Лиепае, на ул.Лиела, 11 возле автобусной остановки мужчина примерно 50 лет напал с ножом на мужчину, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.

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Как сообщила в понедельник пресс-служба Курземского регионального управления полиции (КРУП), 11 июня, в 23.40 к мужчине, сидящему в инвалидной коляске возле автобусной остановки на ул. Лиела, подошел незнакомец в возрасте 50 лет и стал угрожать ему ножом.

Находившийся рядом мужчина в возрасте 40 лет, заметив угрозу, решил заступиться и получил ножевое ранение в грудь. Один из свидетелей происшествия бросился на помощь раненному, а второй повалил преступника на землю. Ехавший мимо экипаж полиции задержал подозреваемого.

В КРУП пояснили, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за преступления, направленные против здоровья и жизни граждан. Из мест лишения свободы он вышел лишь в прошлом году.

Следствие продолжается.