На берегу Даугавы нашли сначала голову, потом ноги и тело: подозреваемые расчленители задержаны
Foto: Policija

По информации Госполиции. 28 мая на берегу Даугавы в волости Ницгалес Аугшдаугавского края была найдена голова неизвестного мужчины. 10 июня неподалеку от этого же места обнаружили две ноги, а 28 июня в реке нашли и тело мужчины без ног, рук и головы.

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Полиция начала уголовный процесс и 24 августа сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона задержали подозреваемых в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Как отметили в полиции, в результате проведенных экспертиз удалось установить личность убитого — им оказался мужчина 1959 г.р. Продолжая расследование полиция установила и задержала подозреваемых — мужчин 1965 и 1968 г.р. Старший из них ранее уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Следствие по делу продолжается. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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