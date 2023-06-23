На берегу Рейна найдено тело убитого швейцарца: немецкий спецназ задержал гражданина Латвии
Foto: Freiburg polizei

Полиция Германии арестовала предполагаемого убийцу швейцарского туриста в Йештеттене (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Подозреваемым оказался 39- летний гражданин Латвии.

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По информации немецких СМИ, погибший 31-летний швейцарец был любителем кемпинга и отдыха на природе. Его изуродованное тело около двух недель назад обнаружили на берегу Рейна двое прохожих.

Для расследования убийства полиция собрала специальную комиссию, в которую вошли 40 человек. Было установлено, что очевидно, погибший путешественник в ночь с 8 на 9 июня остановился на ночлег между деревьями на живописном берегу реки. У него были с собой вещи для кемпинга и отдыха на природе.

Погибший получил многочисленные раны тупым предметом в область головы и лица. Предположительно это было полено или деревянная палка. Преступник вероятно поджидал свою жертву.

В четверг вечером спецназ немецкой полиции задержал подозреваемого на парковке в Лоттштеттен (Германия). Подозреваемый оказался гражданином Латвии и по данным расследования находился на территории Германии по рабочим делам: он был занят на строительстве.

На месте преступления полиция обнаружила орудие убийства — массивный кусок дерева, на котором удалось найти следы ДНК задержанного. По данным следствия, именно этим куском дерева в ночь на 9 июня были нанесены смертельные удары швейцарцу по голове.

Данными о мотиве преступления следствие еще не располагает, сообщает полиция Фрайбурга. Устанавливается, были ли знакомы предполагаемый преступник и жертва ранее или же их встреча оказалась случайной.
В пятницу утром был выдан ордер на арест подозреваемого. В полиции отметили, что ранее латвиец не попадал в поле зрения немецких правоохранительных органов.

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