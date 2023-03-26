На борту теплохода Tallink умер член экипажа. Вертолет спасателей не смог сесть из-за плохой погоды
Foto: DELFI.ee

На борту судна Silja Symphony, которое принадлежит судовладельческой компании Tallink, скончался член экипажа. По словам очевидцев, вертолет не смог совершить посадку на теплоход из-за плохих погодных условий.

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Руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нейд подтвердила, что у одного из членов экипажа Silja Symphony случился приступ, в результате которого он умер.

Вызванный вертолет спасателей не смог из-за тумана сесть на борт судна. Береговая охрана попросила теплоход подойти поближе к побережью, чтобы пострадавшему можно было бы максимально быстро оказать помощь.

Первую помощь оказавшемуся в тяжелом положении члену экипажа оказали
моряки и находившиеся на борту пассажиры. Позже первую помощь ему оказали и морские спасатели, но спасти моряка не удалось.

„Скончавшийся член экипажа находился на борту судна до прибытия в Стокгольм", — сказала Нейд.

Silja Symphony курсирует на линии Хельсинки — Стокгольм. Из-за спасательных работ лайнер пришел в Стокгольм с опозданием примерно на час.

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