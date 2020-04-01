На должность генерального прокурора планируют претендовать четыре прокурора
Foto: DELFI

В конкурсе на должность генерального прокурора планируют участвовать четыре прокурора, а один юрист пока не принял окончательного решения.

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Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, в конкурсе планируют участвовать старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс, прокурор Юрис Юрисс, прокурор отдела персонала и профессионального роста Генеральной прокуратуры Янис Илстерис и старший прокурор отдела рассматриваемых в судах уголовных дел Генеральной прокуратуры Ален Мицкевич.

Ранее в кулуарах упоминался также председатель судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юрис Стуканс. Он заявил агентству LЕТА, что пока рано принимать решение об участии в конкурсе на должность генерального прокурора, так как официально он еще нее объявлен.

Срок полномочий нынешнего генерального прокурора Эрика Калнмейерса истекает 11 июля.

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LETA

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LETA
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