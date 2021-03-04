На доплаты полицейским и пограничникам выделено 1,1 млн евро
Foto: DELFI

Правительство сегодня поддержало выделение 1 141 291 евро Министерству внутренних дел на выплату доплат полицейским и пограничникам за работу во время Covid-19.

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Средства будут взяты из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства. Доплаты предусмотрены за январь.

783 325 евро получит Государственная полиция, 18 372 евро — колледж Госполиции, 333 963 — Государственная пограничная охраны, и 5631 евро — колледж Государственной пограничной службы.

Как и в 2020 году, доплата составляет 75% от почасовой ставки за каждый час.

Сотрудники полиции и пограничники сталкиваются с повышенным риском заражения при прямом контакте с людьми, а также в результате насилия и агрессии со стороны населения.

При этом было поддержано предложение МВД о доплате за ночную работу во время комендантского часа.

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LETA

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LETA

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