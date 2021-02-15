На дорогах Латвии в прошлом году погиб 141 человек

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии погиб 141 человек, свидетельствуют данные Государственной полиции.

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По сравнению с 2019 годом количество погибших в результате аварий в прошлом году увеличилось на девять человек.

Всего в 2020 году в результате ДТП пострадали 4206 человек, что на 471 человека меньше, чем годом ранее. 491 человек получил тяжелые травмы, 3574 — легки. В общей сложности в стране было зарегистрировано 18 379 ДТП, что на 2473 меньше, чем годом ранее.

В прошлом году также зарегистрировано 88 аварий с участием электроскутеров. В результате таких аварий 62 человека пострадали, двое погибли.

Как отметил начальник Госполиции Арманд Рукс, основными факторами риска ДТП являются отношение участников дорожного движения к безопасности, техническое состояние транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

В прошлом году экипажи Госполиции составили 178 995 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, что на 29 591 меньше, чем годом ранее. Около половины протоколов составлены в связи с превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности и шлемов.

В прошлом году составлено 2789 протоколов об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 211 — о вождении в состоянии наркотического опьянения. По сравнению с 2019 годом количество пьяных водителей в 2020 году уменьшилось на 750.

В прошлом году с помощью стационарных фоторадаров выявлено 279 682 нарушения, что на 22 666 меньше, чем годом ранее. С помощью мобильных радаров выявлено 83 714 нарушений, что на 3255 больше, чем в 2019 году.

Сокращение количества нарушений, выявленных стационарными фоторадарами, не свидетельствует об улучшении культуры вождения, просто люди запомнили их местоположение, поясняет полиция.