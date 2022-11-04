На дороге сбита школьница: водитель скрылся, его просят явиться добровольно

Видземское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 30 октября, в 17.30, в волости Видрижу Лимбажского края, где на 16-м км дороги Саулкрасты — Бирини была сбита девочка 2009 г.р.
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Водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о аварии в полицию и медикам. Получившую травмы девочку пришлось госпитализировать.
Информацию о ДТП просят сообщать по телефонам: 64001521 или 110. Также полиция просит водителя, совершившего наезд, добровольно явиться в участок.
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