На дороге столкнулись фургон и легковушка: пострадала 37-летняя женщина
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По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, ранним утром 18 марта в волости Турку Ливанского края произошло ДТП: 39-летний водитель не справился с управлением, в результате чего его Volvo V70 выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Mercedes Benz Actros, которым управлял мужчина 1996 г.р.

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В результате столкновения на дороге осталось много осколков, которые повредили ехавший за Volvo V70 автомобиль BMW 118. Как отмечают в полиции, в ближайшее медицинское учреждение с места аварии доставили получившую травму женщину, управлявшую BMW.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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