На Елгавском шоссе с помощью дронов задержали 11 нарушителей

На прошлой неделе на Елгавском шоссе на повороте на Медемциемс Государственная полиция с помощью дронов примерно за два часа зафиксировала 11 нарушений правил дорожного движения, сообщили в полиции.

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Полиция выявила водителей, совершивших на перекрестке поворот налево путем пересечения сплошной линии на дороге. С помощью одного дрона были идентифицированы четверо нарушителей, с помощью другого — семеро.

Всех 11 водителей остановили и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. За такое нарушение применяется штраф в размере 30 евро и предусматривается один штрафной пункт.

В полиции напоминают, что для повышения безопасности дорожного движения и улучшения культуры вождения по всей Латвии периодически используются дроны.

Помощь дронов в основном используется для фиксации действий агрессивных водителей, а также других нарушений правил дорожного движения.