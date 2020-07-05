На этой неделе было украдено по меньшей мере 78 велосипедов

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 17 велосипедных краж, что увеличило количество украденных на этой неделе велосипедов до 78, гласит статистика Госполиции.

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В субботу 12 велосипедных краж были зарегистрированы в Рижском регионе, по две — в Видземе и Латгале, а одна — в Курземе.

На этой неделе больше всего — 19 — велосипедных краж было зарегистрировано в понедельник, а меньше всего — во вторник, когда полиция получила сообщения только о семи украденных велосипедах.

62 из 78 совершенных за неделю краж были совершены в Рижском регионе, шесть — в Курземе, по четыре — в Латгале и Видземе, две — в Земгале.

Также на этой неделе было зафиксировано 13 угонов автомашин и 37 квартирных краж.