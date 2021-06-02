На границе изъяли около миллиона контрабандных сигарет

Псковские таможенники выявили незаконное перемещение через границу крупной партии сигарет.

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Как отмечает пресс-центр Cеверо-западного таможенного управления, товар обнаружили на КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница). При проверке грузовика, который, судя по сопроводительным документам, вез груз из Литвы в Афганистан, таможенник обнаружили

более миллиона пачек белорусских сигарет NZ GOLD COMPACT.

При анализе документов таможенники обнаружили признаки фальсификации и выяснили, что указанная в контракте организация не имеет отношения к перевозке. Все документы, содержащие реквизиты и подпись директора, оказались фальсифицированы.

Возбуждено уголовное дело.