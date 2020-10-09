На границе изъяли поднос XIX века и флягу австро-венгерской армии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Незаконный вывоз культурных ценностей пресекли сотрудники Псковской таможни на российско-латвийской границе. На таможенном посту "Бурачки" гражданин Литвы не задекларировал и не предъявил разрешительного документа на вывоз сервировочного подноса и походной фляги.

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Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления РФ, предметы старины литовец приобрел на одном из рынков Москвы. По заключению эксперта, поднос и фляга являются культурными ценностями.

Медный сервировочный поднос, покрытый серебром, создан в конце XIX века и относится к предметам декоративно-прикладного искусства. Поясная походная алюминиевая фляга образца 1914 года — предмет снаряжения личного состава австро-венгерской армии.

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