На границе снова тревожно: за сутки в Латвию пытались прорваться 143 нелегала
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Во вторник Государственная пограничная охрана (ГПО) пресекла попытки 143 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в ГПО.

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Такое количество нарушителей границы за один день является одним из самых больших и свидетельствует о постоянно растущем давлении нелегальной иммиграции, осуществляемом Белоруссией на границе.

Уже сообщалось, что в понедельник, 21 августа, пограничники остановили на границе 107 человек, а 14 августа в Латвию пытались проникнуть 96 человек.

С начала года незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались уже 6277 человек, за весь прошлый год — 5286 человек.

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