На Каменном мосту за час предотвратили две попытки самоубийства

Сотрудники Рижской муниципальной полиции,спасатели и прохожие в течение часа предотвратили на Каменном мосту две попытки суицида. При этом, как отмечает Degpunktā, спасти жизнь второго мужчины удалось лишь по той причине, что сотрудники оперативных служб не успели покинуть место первого ЧП.

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Сообщение о том, что на Каменном мосту находится человек, который готовится спрыгнуть в Даугаву, поступило на пульт дежурного 2 июля. Благодаря смелым действиям прохожего, мужчину удалось сорвать с перил и удерживать на тротуаре до приезда полиции.

В присутствии стражей порядка и медиков Службы неотложной медицинской помощи 50-летний мужчина подтвердил свои намерения о суициде, поэтому было принято решение о его госпитализации на ул. Твайка.

В скором времени было получено еще одно сообщение о том, что на Каменном мосту некий мужчина пытается совершить самоубийство. К моменту приезда спасателей он уже успел прыгнуть в Даугаву. К счастью, оперативным службам удалось его спасти, после чего 40-летнего мужчину также госпитализировали.