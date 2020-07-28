На Кипре арестована женщина с фальшивой латвийской ID-картой
Foto: Valsts policija

В минувшее воскресенье полиция арестовала на Кипре женщину, у которой нашли фальшивый документ. Задержанная подозревается в нелегальном трудоустройстве в одном из отелей города Полис Хрисохус.

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Как отмечает Cyprus Mail, нелегалку выявили в гостинице во время проверки, проведенной иммиграционной службой. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что 48-летней жительнице Грузии ранее отказали в предоставлении убежища. Апелляция по этому делу в настоящее время находится на рассмотрении.

В ожидании решения о пересмотре ходатайства грузинка пользовалась поддельным латвийским удостоверением личности.

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