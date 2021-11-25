На латвийско-белорусской границе почти закончена установка забора
Foto: DELFI

Строители почти завершили установку заграждения из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Однако МВД планирует дополнительные заграждения еще на 22,8 км.

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Госагентство обеспечения подтвердило, что нужно еще закончить установку 1,6 км заграждений из 37 км запланированных. Этот этап строители хотят завершить 26 ноября.

Строители также должны осмотреть уже установленный забор на предмет повреждений. Согласно договору, срок завершения строительства заграждения назначен на 6 декабря.

В свою очередь, госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов подтвердил, что, согласно информации, предоставленной Государственной пограничной службой, есть места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. Всего планируется построить еще 22,8 километра дополнительных ограждений.

В этой связи МВД готовит сообщение для правительства, поэтому во сколько обойдется строительство дополнительных заграждений, пока неизвестно.

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LETA

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LETA
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