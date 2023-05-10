На латвийской границе со стороны Беларуси произошел пожар, возможно, устроенный мигрантами

Во вторник возле латвийской границы на белорусской стороне произошло возгорание на территории в несколько гектаров, предположительно вызванное действиями нелегальных мигрантов, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис.

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Указанная территория фактически не заселена, поэтому погранохрана предполагает, что причиной пожара могли стать "нелегалы", которые ежедневно массово пытаются проникнуть в Латвию, но их отправляют обратно в Беларусь.

Заметив возгорание, погранохрана вызвала Государственную пожарно-спасательную службу, которая с латвийской стороны обеспечила автоцистерну для тушения пожара на случай, если бы пламя достигло латвийской стороны.

"Есть высокий риск, что такие действия могут быть осуществлены и на нашей стороне. Умышленно или нет - это другой вопрос", - подчеркнул Рускулис.

Во вторник было предотвращено 35 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщила Государственная погранохрана.

В этом году в общей сложности предотвращены 2623 попытки незаконного пересечения границы, а 177 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено 5286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.

С приближением лета риски нелегальной иммиграции на границе с Белоруссией, скорее всего, возрастут, заявил ранее начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс.