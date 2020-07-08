На Мальорке предотвращена попытка похищения проститутки: задержан латвиец

Сотрудники Национального полицейского корпуса Испании предотвратили в городе Пальма (остров Мальорка) похищение проститутки. Как отмечает Ultima hora, 43-летний латвиец, проживающий в Кальвии, обвиняется в незаконном задержании жрицы любви, а также в угрозах расправы и нанесении травм.

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По данным издания, события стремительно развивались в минувшую субботу, около 15.00, в окрестностях Порта-де-Сант-Антони в Пальме. На улице появился автомобиль, который на полной скорости ехал в запрещенном направлении. Затем он внезапно остановился, из него вышел мужчина, который напал на проститутку и пытался затащить ее в машину.

На помощь женщине пришел дежурный детектив, который в это время пил кофе на террасе. Однако нападавший не переставал кричать, а также угрожал женщине расправой. В итоге, детективу удалось с помощью прохожих предотвратить похищение и удерживать дебошира до приезда полиции.

Установлено, что за несколько минут до вышеуказанных событий 43-летний латвиец встречался с проституткой, договариваясь о цене за ее услуги сексуального характера. В этот момент два "приятеля" женщины воспользовались моментом и украли у потенциального клиента кошелек и мобильный телефон. Когда мужчина обнаружил, что его обокрали, он вернулся, чтобы рассчитаться со своими обидчиками.