На Московском форштадте ночью горел дом: эвакуировано 19 человек
Foto: LETA

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшее воскресенье в одном из домов по ул. Даугавпилс вспыхнул пожар.

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Как отмечают в ГПСС, открытым пламенем горел второй этаж двухэтажного деревянного дома и крыша. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров.

Прибывшие спасатели констатировали на месте происшествия сильное задымление, также сохранялась высокая вероятность, что огонь перекинется на соседние дома.

Еще до приезда пожарных из дома было эвакуировано 10 человек, спасателям удалось вывести из дома еще 9. Пожар повышенной степени опасности был ликвидирован лишь в 03.44. Причина возгорания устанавливается.

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