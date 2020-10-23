На остановке избит десятиклассник: подозреваются бывшие одноклассники

В начале октября в Лиепае был сильно избит десятиклассник Лиепайской средней школы Лиедага. Юношу, вероятно, избили бывшие одноклассники из 8-ой средней школы. Об этом сообщает "Курземес вардс".

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Директор школы Лиедага Инга Зейде пояснила, что юношу избили на остановке общественного транспорта. Она также подчеркнула, что события, происходящие за пределами школы, находятся в компетенции полиции.

В Курземском региональном управлении полиции отметили, что инцидент произошел 12 октября. Известно, что пострадавшему не потребовалась медицинская помощь, также у него не было претензий и к возможным обидчикам.