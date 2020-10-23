На остановке избит десятиклассник: подозреваются бывшие одноклассники
Foto: F64

В начале октября в Лиепае был сильно избит десятиклассник Лиепайской средней школы Лиедага. Юношу, вероятно, избили бывшие одноклассники из 8-ой средней школы. Об этом сообщает "Курземес вардс".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Директор школы Лиедага Инга Зейде пояснила, что юношу избили на остановке общественного транспорта. Она также подчеркнула, что события, происходящие за пределами школы, находятся в компетенции полиции.

В Курземском региональном управлении полиции отметили, что инцидент произошел 12 октября. Известно, что пострадавшему не потребовалась медицинская помощь, также у него не было претензий и к возможным обидчикам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне