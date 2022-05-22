На озере в Алуксне перевернулась лодка: спасены четыре человека

В субботу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы спасли четырех человек, которые оказались в воде после того, как их лодка перевернулась.
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21 мая в 12.55 спасатели получили вызов на озеро Алуксне, где перевернулась лодка с четырьмя людьми, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
На месте происшествия установлено, что два человека находятся рядом с перевернувшейся лодкой, а двое других - рядом с рыбаками, поспешившими на помощь. Спасатели вытащили всех четырех человек на берег и оказали им неотложную медицинскую помощь.
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